Melikgazi Kayseri Basketbol, Brooque Williams’ı transfer etti

BROOQUE WILLIAMS MELİKGAAZİ KAYSERİ BASKETBOL’A DÖNDÜ

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı basketbolcu Brooque Williams’ı kadrosuna dahil etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonu için güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını aktif şekilde sürdürüyor. Yerli ve yabancı oyuncu alımlarına devam eden Melikgazi Kayseri, yeni isimleri birkaç gün içinde açıklamayı planlıyor.

WILLIAMS’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Brooque Williams, daha önce 2021-2022 sezonunda da Melikgazi Kayseri Basketbol forması giymişti ve 2025-2026 sezonunda yeniden bu formayı terletecek. 1989 doğumlu yetenekli oyuncu, son sezonunu Olympiakos SFP takımında geçirdi ve şimdi Kayseri’ye geri dönüyor. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, “Savaşa yeni bir güç katılıyor. Önümüzde güçlü bir sezon için iyi şanslar. Tekrar hoş geldin Brooque Williams” şeklinde bir açıklama yaptı.