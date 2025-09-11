Melikgazi Kayseri Basketbol, Sağlık Sponsorluğu Anlaşması İmzaladı

SAĞLIK SPONSORluğu ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, lig öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürürken Memorial Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yakup Yüksel, “Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü olarak bu sezonki faaliyetlerimize başladık. Ahmet Bey’in de belirttiği gibi bu sezon takımımız tamamlandı. Yabancı oyuncularımız da geldi. Tüm teknik ekip ve sporcularımız tam kadro antrenmanlarımıza başlamış durumda. İnşallah, lige hazırlanmaya devam ediyoruz. Memorial Hastanemiz sağ olsun, uzun yıllardır bizleri destekliyor. Bu yıl da devam edeceğiz. Sosyal bir sorumluluk olarak algılıyorlar ve her türlü desteklerini sunuyorlar. Başhekimimizin yanı sıra tüm Memorial Hastanesi’ne kulübüm adına teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

BASHEKİMDEN BAŞARI DİLEKLERİ

Memorial Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Serhat Koyuncu ise, “Birbirinden güzel başarı hikayeleri ile dolu bu takıma destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah, sakatlıkların az olduğu bir sezon geçiririz. Sağlıklı bir şekilde nice başarılar bekliyoruz” dedi. Bu arada, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncuları, imza töreninin ardından lig öncesi antrenmanlarını sürdürmeye devam etti. Başantrenör Emre Özsarı yönetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncular teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Antrenman öncesi gazetecilere görüşlerini bildiren Melikgazi Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı, “Geçen seneden 4-5 oyuncumuzu kadromuzda tutmayı başardık. Bu bizim için olumlu bir gelişme. Bu hafta itibariyle tüm yabancı oyuncularımız takıma katıldı. Görüldüğü gibi tüm kadro çalışmalarına başlamış durumda. Ligimiz yaklaşık 3 hafta içinde başlıyor. Erciyes Cup ve Fenerbahçe Cup gibi iki önemli turnuvaya katılacağız. Kadro yapılanmamıza gelince; mücadele seviyesi yüksek, koşan ve savunmada etkili olan bir basketbol oynamayı planlıyoruz. Bu sezon yabancı oyuncu kuralı değişti. İlk defa 3+2 organizasyonu uygulanacak. Hazırlık turnuvaları, kendimizi değerlendirmek ve rotasyonlarımızı genişletmek açısından bizler için büyük önem taşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”