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Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü, Beren Bozbey’i DABO Kampı’na Davet Etti

GENÇ YETENEK DAVET EDİLDİ

Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü, genç yetenek Beren Bozbey’in 12 DABO (12 Dev Adam Basketbol Okulları) Final Kampı’na katılacağını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği kamp 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak.

ÖNEMLİ ORGANİZASYONDA BU HEPİMİZ İÇİN SEVİNCİ BÜYÜTÜYOR

2013-2014 doğumlu sporcular arasında Türkiye genelinden 30 kız sporcunun yer alacağı bu önemli organizasyona seçilen Beren Bozbey, kulüp camiasında büyük bir mutlulukla karşılandı. Kulüp, yaptığı paylaşımda; “Kendisini tebrik eder, spor hayatında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Beren Bozbey, milli takım kampına katılmak üzere 16 Mayıs’ta İstanbul’a seyahat edecek.

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