Melikgazi Kayseri, Beşiktaş’ı Mağlup Etti

MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş’ı 78-67’lik sonuçla yenen bir performans sergiledi.

HAKEMLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Maçın hakemleri Hüseyin Çelik, Haldun Çoban ve Barış Turgut olarak görev yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında; Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Meltem Avcı 7, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19 ve Fall 13 sayı kaydetti. Beşiktaş’ta ise; Vinterburn 17, Peterson 23 ve Fagbenle 16 sayı ile öne çıktı.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyot, Melikgazi Kayseri lehine 25-21 sonuçlandı. Devre 48-39, üçüncü periyot ise 66-57’lik skorla Melikgazi Kayseri’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maç sonunda, Meltem Avcı 37.09 dakikada 5 faulle oyun dışı kaldı.