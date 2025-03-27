Melikgazi Kayseri Deplasmanda Fenerbahçe’ye Yenildi

MAÇTAN DETAYLAR

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ilk karşılaşmasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe Opet’e karşı 98-74’lük bir yenilgi alarak seriye geride başladı. Rövanş mücadelesi, 28 Mart Cuma günü Kayseri’de gerçekleştirilecek.

HAKEMLER VE SALON BİLGİLERİ

Karşılaşma İstanbul Metro Enerji Spor Salonu’nda yapıldı ve hakemlik görevini Samet Biner, İsmail Binbir ve Duhan Köyiçi üstlendi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Fenerbahçe Opet’ten Kayla Renae McBride 21, Gabrielle Lisa Williams 19, Emma Rosa Meesseman 14 ve Nyara Sabally 17 sayı atarak dikkat çekti. Diğer oyunculardan Şerife Alperi Onar 8, Tilbe Şenyürek 6, Sevgi Uzun 10 ve Olcay Çakır Turgut ise 3 sayı buldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımında ise Crystal Simone Dangerfield 19, Leann Powers 16 ve Sokhna Fall 15 sayı ile öne çıktı. Meltem Avcı Yılmaz 9, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Kübra Erat 5 ve Gonca Karataş da 2 sayı kaydetti.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyot Fenerbahçe’nin 22-16 üstünlüğü ile tamamlandı. Devreyi ise Melikgazi Kayseri, 38-37 önde kapattı. Fakat üçüncü periyotta Fenerbahçe yine üstünlük sağlayarak 73-48 ile bu bölümü lehine tamamladı ve maçı kazanmayı başardı.