Melis Gökhan Ve Canberk Acartürk Evlendi

DÜĞÜN TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden diş hekimi Sonay Gökhan ile fizik mühendisi eşi Orhan Gökhan’ın kızları, psikolog Melis Gökhan, uzun süre birlikte olduğu mühendis Canberk Acartürk ile evlendi. Çiftin nikâhını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt gerçekleştirdi. Nikâh akdine, Özlem Yıldız, Yavuz Seçkin ve Gezegen Mehmet (Mehmet Akbay) gibi ünlü isimler şahitlik yaptı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN ORGANAİZASYONU

Düğün töreni, Polonezköy’de yer alan Beyaz Bahçe Garden Life’ta gerçekleştirildi ve cemiyet ile sosyete dünyasından büyük bir ilgi gördü. Etkinliğe, Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu, Yavuz Seçkin ve Özlem Yıldız gibi birçok tanınmış isim katıldı. Başlangıçta 400 kişinin davetli olduğu etkinliği, katılımın artmasıyla toplamda 498 kişi gezilerek renklendirdi.

EĞLENCELİ ANLAR VE MUTLULUK PAYLAŞIMI

Düğün, eğlenceli anlara sahne oldu ve konuklar, gece boyunca keyifli dakikalar geçirdi. Melis Gökhan ve Canberk Acartürk çifti, bu gösterişli organizasyonla hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yakınları ve dostlarıyla paylaştı.