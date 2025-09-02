Melis İşiten Başarılı Bir Sanatçı

MELOS İŞİTEN’İN SANAT HAYATINA GIRIŞİ

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Melis İşiten, hem sahnede gösterdiği yetenek hem de ekranlardaki doğal oyunculuğuyla izleyicilerinin beğenisini kazanıyor. Projelerindeki performansıyla sıkça gündeme gelen İşiten, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duruşu, düşünceleri ve sosyal medyadaki aktif varlığıyla da dikkat çekiyor. Melis İşiten ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OYUNCULUK KARIYERİ VE EĞİTİMİ

Melis İşiten, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atarak başladı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan İşiten, eğitim sürecinde İpek Bilgin gibi ustalardan ders aldı. Televizyon kariyerine 2014 yılında “Reaksiyon” dizisi ile giriş yapan oyuncu, aynı yıl “Yedi Güzel Adam”da konuk oyuncu olarak da yer almıştır. 2018’de “Vatanım Sensin” ve 2021’de “Maraşlı” dizilerinde rol aldı. 2019 yılında “Aslı Gibidir” filmiyle sinema alanına da adım atmış, dijital platformlarda moderatörlük ve içerik üreticiliği yaparak kariyerini farklı alanlara taşımıştır.

İSTANBULDA SANAT YAŞAMINI DEVAM ETTİRİYOR

29 Haziran 1989 doğumlu olan Melis İşiten, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olacaktır. Genç yaştan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürmeye başlamıştır. Oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayan İşiten, sahneye ilk adım attığı yıllardan itibaren yeteneği ve disiplinli duruşuyla dikkatleri üzerine çekmiştir. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, kişisel deneyimleri ve yer aldığı projelerle olgunlaşan bir kariyer sergilemektedir. Doğma büyüme İstanbullu olan İşiten, sanat hayatına bu şehirde başlamış, İstanbul’un kültürel zenginliğiyle beslenerek kariyerini burada inşa etmiştir.

AİLE YAŞAMI VE KİŞİSEL SÜREÇLER

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ada adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 2019 yılında boşanma kararı almıştır. Ayrılık sürecini olgun bir şekilde yöneten ikili, dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ve kızları Ada’nın sağlıklı bir ortamda büyümesi için birlikte hareket ettiklerini sıkça dile getirmiştir. Günümüzde Melis İşiten’in bilinen bir evliliği bulunmamakta ve kariyerine, projelerine ve anneliğe odaklanarak bir yaşam sürdürmektedir.