Melis İşiten, Tiyatro Ve Televizyon Sanatçısıdır

MELODİK BİR KARİYERİN TEMELİ

Tiyatro ve televizyon camiasının sevilen simalarından biri olan Melis İşiten, sahnede sergilediği yetenek ve ekrandaki doğal oyunculuğuyla izleyicilerin ilgisini kazanmayı başarmıştır. Yer aldığı projelerdeki etkileyici performansıyla sıkça konuşulan İşiten, sadece oyunculuğuyla değil, duruşu, düşünceleri ve sosyal medyada aktif varlığıyla da dikkat çekiyor. Melis İşiten hakkında daha fazla bilgiye haberin devamında ulaşabilirsiniz.

UNUTULMAZ DİZİLERDE YER ALDI

Melis İşiten, oyunculuk yolculuğuna tiyatro sahnelerinde başlayarak adımını atmıştır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan İşiten, eğitim hayatında ünlü isimlerden ders almıştır. Televizyondaki kariyerine 2014 yılında “Reaksiyon” dizisiyle giriş yapan İşiten, aynı yıl “Yedi Güzel Adam” dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Daha sonra 2018’de “Vatanım Sensin” ve 2021’de “Maraşlı” projelerinde rol almıştır. 2019 yılında “Aslı Gibidir” filmi ile sinema dünyasına da adım atan Melis İşiten, dijital platformlarda moderatörlük yaparak kariyerini çeşitlendirmiştir.

YAŞADIĞI ŞEHİR VE KİŞİSEL HAYATI

29 Haziran 1989 doğumlu olan Melis İşiten, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşına girecek. Genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürmüştür. Oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan İşiten, sahneyle tanıştığı ilk yıllardan itibaren sahip olduğu yetenek ve disiplinle dikkat çekmiştir. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, hem kişisel deneyimleri hem de yer aldığı projelerle gelişen bir kariyer sergilemektedir.

AİLE HAYATI VE ANNELİK ROLÜ

İstanbul doğumlu olan Melis İşiten, sanat hayatına da bu şehirde adım atmış ve burada kariyerini inşa etmiştir. İstanbul’un kültürel zenginliği içerisinde büyümüş, bu bağlamda hem eğitimi hem de profesyonel çalışmalarıyla sanat yaşamını sürdürmüştür. 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten Ada adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 2019 yılında yollarını ayırma kararı almıştır. Her ikisi de ayrılık sürecini olgunlukla yönetmiş ve dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ifade etmiştir. Günümüzde Melis İşiten bilinen bir evliliği bulunmamakta; kariyerine, projelerine ve anneliğe yoğunlaşan bir yaşam sürmektedir.