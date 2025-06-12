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Melis Sezen Dans Gösterisi Yapacak

MELİS SEZEN’İN DANS GÖSTERİSİ İLE YARIŞMA HAZIRLANIYOR

KANAL D’nin sevilen yarışması Password, bu akşam Melis Sezen’in etkileyici performansıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek olan yarışmada, Melis Sezen 1 milyon TL ödüle sahip olma mücadelesi verirken, dans yeteneklerini de sergileyecek.

DANS DÜELLOSU HEYECANI

Melis Sezen’in başarılı dans performansı, programın heyecanını daha da artıracak. Sezen ve Enis Arıkan, 15 saniyelik aralarla salsa, kolbastı, klasik ve oryantal dans gösterileri yapacak. Özellikle oryantal dansındaki yeteneğiyle dikkat çeken Sezen, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

PROGRAMIN DETAYLARI

Shine Medya yapımı olan Password, Melis Sezen’in konuk olduğu bu bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yer alacak. Yarışmanın eğlenceli formatı, sürprizlerle dolu içeriğiyle izleyicileri ekran başına toplayacak.

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