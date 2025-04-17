Melis Yaşar’ın Programında Av. Lerzenur Asan Elik

PROGRAMA KATILIM VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Avukat Lerzenur Asan Elik, Melis Yaşar’ın sunduğu programda çocukların suça sürüklenme süreçleri hakkında kıymetli bilgiler paylaştı. Elik, adli ve sosyal raporların ceza hukukundaki önemini vurguladı. Çocukların ceza süreçlerinde farklı değerlendirmelere tabi tutulması gerektiğinin altını çizen Elik, “Hukuk mantık üzerine kuruludur, 12 yaşındaki bir çocukla 17 yaşındaki bir çocuk aynı cezayı almaz” şeklinde bir açıklama yaptı. Devamında, adli ve sosyal inceleme raporlarının davaların seyrinde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Bu raporlar, çocuğun suça sürüklenme nedenlerini anlamak ve mahkeme kararlarını etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

SUÇUN NEDENLERİNE ODAKLANMAK GEREKEN BİR KONU

Avukat Elik, çocukların suçlarının ötesinde, bu suça neden olan faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Suça sürüklenen çocukların çoğu aile içi şiddete ya da istismara maruz kalan ve bunun sonucu olarak suç işleyen çocuklar” diye vurguladı. Sosyal inceleme raporlarında, aile yapısı, eğitim durumu ve ekonomik koşullar gibi pek çok unsurun değerlendirildiği bilgisi verildi. Çocukların ceza sisteminde korunmasına dair görüşlerini dile getiren Elik, bunun suçun sonuçsuz kalması anlamına gelmediğini ifade etti. Ahmet Minguzzi davasını örnek göstererek, “Ceza ağırlaştırılmış müebbet olmalı ama yaşlarının küçük olması nedeniyle cezada indirim yapılacak” dedi. Elik, çocukların işledikleri suçların sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğinin altını çizdi.

ADALLET SİSTEMİNDE CAYDIRICILIĞIN ÖNEMİ

Elik, “Kişinin ceza almaması daha çok pervasızlaşmasına neden oluyor” diyerek adalet sistemindeki caydırıcılığın önemine de dikkat çekti. Bu tür durumlar, toplumda daha sağlıklı bir ceza hukuku anlayışı oluşturmanın temeli olarak ön plana çıkıyor. Çocukların geleceği açısından koruyucu önlemler alınırken, işledikleri suçların sonuçlarıyla da yüzleşmesi gerektiği mesajını net bir şekilde iletti.