Melisa Akcan: “Çocuklarım Gözlerimin Önünden Gitmiyor”

İZMİR’DE TRAJEDİ YAŞANDI

İzmir’in Selçuk ilçesinde, Melisa Akcan’ın (27) kapıyı üzerlerine kilitleyip hurdaların parasını almaya gittiği evde çıkan yangında 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 5 kardeşin yaşamını yitirdiği Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün sessizlik hâkim. Dört kardeşin cenazesi dün gerçekleştirilen törenin ardından Acarlar Mezarlığı’na yan yana defnedildi. Cenaze merasimine cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan, jandarma eşliğinde katıldı. Ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan Akcan, çocuklarının yan yana sıralı tabutlarına tek tek başını koyup öptü.

ANNELER CENAZE TÖRENİNDE KATILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Melisa Akcan, çocuklarının cenazesine katılmak için polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği esnada fenalaşan anne, polis ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenaze sırasında müftü, hayatını kaybeden çocukların ‘günahsız’ olduğunu vurgulayıp helallik alınmadığını belirtti. Öte yandan tedavi ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra bir akrabasının yanına yerleşti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

5 kardeşin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi’nde yoğun bir sessizlik gözlemlenirken, polis yangının meydana geldiği evin önünde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Evin çevresinde güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı. Melisa Akcan’ın babasının emekli bir felsefe öğretmeni olduğu, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. ‘Hayvan hırsızlığı’ ve ‘yaralama’ gibi suçlardan kaydı bulunan Melisa Akcan ile ‘uyuşturucu kullanma’, ‘yaralama’, ‘hırsızlık’ gibi 10 suça sahip Hakan Akcan’ın ailelerin rızası olmadan evlendikleri iddia edildi.

HAYATIMI İLAÇLARLA SÜRDÜRÜYORUM

Baba Hakan Akcan, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor.”