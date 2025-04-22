Melnyk, Almanya’dan 150 Füzeye Talep Etti

ANDRIJ MELNYK’TEN TAURUS FÜZELERİ İSTEĞİ

Eski Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya’daki yeni hükümetten Ukrayna’ya 150 Taurus seyir füzesi sağlamasını talep etti. Melnyk, bunu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’e yazdığı açık mektupta belirtti. Welt gazetesinde yayımlanan mektupta, Almanya’nın Ukrayna’daki ölümlerin sona erdirilmesi ve adil bir barış sağlama konusundaki sorumluluğuna dikkat çekti. Melnyk, Almanya’nın geleceği ile Ukrayna’nın ve Avrupa’nın kaderinin Merz’in başarısına bağlı olduğunu savundu.

ÖNERİLER VE SORUMLULUKLAR

Melnyk, Merz’in başbakan olması durumunda büyük bir sorumluluk üstleneceğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i barışa zorlamak için Alman hükümetine ilk 100 günde uygulanabilir 5 öneri sundu. Bunlar arasında, Ukrayna’ya 2029’a kadar her yıl 21,5 milyar avroluk silah sevkiyatının finanse edilmesine yönelik bir koalisyon kararının alınması tavsiyesi yer aldı. Eleştirilerin önüne geçmek amacıyla bir kredi anlaşması yapılabileceğini belirtti ve Merz’in başbakan olacağı 6 Mayıs’ta 150 Taurus seyir füzesinin sağlanacağı yönündeki açıklamanın hızla gerçekleştirilmesini istedi.

ASKERİ DESTEK VE KOORDİNASYON

Melnyk, Rusya’nın ilerlemesini durdurmak ve “savaşın dinamizmini” değiştirmek için bu silahların sağlanmasının gerekliliğini vurguladı ve “ortaklarla koordinasyon içinde olmanın” önemini belirtti. Almanya hükümetinden, savaş uçaklarının ve helikopterlerinin yüzde 30’unu Ukrayna’ya vermesi için karar beklediğini ifade etti. Bu, toplamda 45 Eurofighter, 30 Tornado savaş uçağı, 25 NH90 TTH ve 15 Eurocopter Tigers helikopterinin sağlanması anlamına geliyor. Melnyk, bu adımın kredi ve kiralama yöntemleriyle de gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞASI VE GARANTİLER

Melnyk, 200 milyar avroluk dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Ukrayna’ya somut askeri güvenlik garantileri verilmesi, NATO üyelik perspektifinin ve 2029’a kadar Ukrayna’nın AB üyeliğinin teyit edilmesi taleplerini iletti. Başbakan Olaf Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna’ya sağlanmasına karşı çıkarken, CDU Genel Başkanı Merz, “Avrupalı ortaklar halihazırda seyir füzelerini teslim ediyorlar. İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Amerikalılar da zaten yapıyor. Bunun koordine edilmesi gerekiyor ve eğer koordine edilirse Almanya da buna katılmalı.” ifadesini kullandı. Almanya’da yaklaşık 3,5 yıldır görevde bulunan Başbakan Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için Ukrayna’ya bu silahların verilmesini reddetmiş durumdadır.