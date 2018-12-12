Melo geri dönüyor

Galatasaray’dan ayrılmasına rağmen desteğini kesmeyen Melo, sarı-kırmızılı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın gündeminde yer alan Melo için menajeri, “Tekliflere açığız” diyerek sarı- kırmızılılara transferde yeşil ışık yaktı.

Galatasaray’a geri dönmesi gündemde olan Felipe Melo için menajeri flaş açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldızın menajeri, “Melo’ya teklifler geldiği doğru. Benden tekliflerle ilgili bilgi istedi. Palmeiras’la sözleşmesi devam ediyor ancak tekliflere açığız” diyerek Galatasaray’a açık kapı bıraktı. Galatasaray’ın Melo ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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