Bir dönem Galatasaray’da forma giyen tecrübeli oyuncu Felipe Melo’nun tutuklanabileceği açıklandı.

Palmeiras forması giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Libertadores Kupası finalini kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya. Brezilyalı yıldızın Uruguay’a giderse tutuklanabileceği iddia edildi.

Galatasaray’da forma giydiği dönemde adı oynadığı futbol kadar saha içinde karıştığı olaylarla da anılan Brezilyalı yıldız Felipe Melo tutuklanabilir.

Palmeiras forması giyen Melo, takımıyla Libertadores Kupası finali heyecanı yaşayacak. Ancak Brezilyalı futbolcu, Palmeiras ile Flamengo arasındaki finalin oynanacağı Uruguay’da gözaltına alınıp maçı kaçırabilir.

2017’DEKİ MAÇTA YUMRUKLAR KONUŞMUŞTU

Record gazetesinin Brezilya basınına dayandırdığı habere göre; Palmeiras’ın 38 yaşındaki futbolcusu Felipe Melo, Uruguay’daki finale giderse maçı kaçırabilir. 2017’de Palmeiras ile Penarol arasında oynanan maçın sonunda saha karışmış ve futbolcular birbirine girmişti. Felipe Melo da rakip takım oyuncusunu yumruklamıştı. Olayın ardından birçok isim gözaltına alınırken Melo ise maçtan sonra kafileyle ülkeyi terk etmişti.

Uruguay’da devam eden dava kapsamında, Felipe Melo’nun gözaltına alınacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcunun böyle bir durumda finali kaçırma olasılığı da bulunuyor.

Palmeiras ile Flamengo’nun karşı karşıya gelecek dev final 27 Kasım’da oynanacak.