Meloni’nin Trump ile Washington Ziyareti

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ’NİN WASHINGTON ZİYARETİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı iltifatlarla dolu bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma ziyaretini erteleyerek 17 Nisan’da yaptığı bu Washington ziyareti sonrası, ülkeden kazançlı mı döndüğü hakkında fikir birliği yok. Ancak bazı yorumcular, Meloni’nin bu zor süreci “kazasız belasız” geçtiği ve bu durumun bir kazanım olduğunu düşünüyor. Meloni, ay başında Trump’ın açıkladığı ek gümrük vergileri sonrası Washington’u ziyaret eden ilk Avrupalı lider olarak dikkat çekti. Gümrük vergileri, İtalya’yı ciddi şekilde etkilemesi beklenen bir konu olarak görünüyor.

MELONİ VE TRUMP ARASINDAKİ İLİŞKİ

Meloni’nin Trump ile olan iyi ilişkileri, bu ziyarette müzakere amacıyla kullanması umuldu. Trump, daha önce Meloni’yi “çok enerjik” ve “elektrikli tel gibi” diye tanımlamış ve “Çok iyi anlaştık” demişti. Ziyaret öncesinde Washington Post, “Avrupa, ticaret umutlarını Trump’a fısıldayan İtalyan Meloni’ye bağladı” başlıklı bir haber yayımlayarak Meloni’nin Trump için özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Her ne kadar Trump, Avrupa ile bir ticaret anlaşması olacağından emin olduğunu söylese de gümrük vergilerini savunmayı da sürdürdü.

ORTAK HEDEFLER VE SİYASİ MESAJLAR

Meloni, ABD’den daha fazla gaz ithal etme ve İtalyan şirketlerinin ABD’de yeni yatırımlar yapması gibi konularda sözler verdi. İtalya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk aşırı sağcı başbakanı olan Meloni, Trump için doğal bir müttefik olarak öne çıkıyor. İki liderin göç, kürtaj ve yargı üzerinde benzer bir görüşe sahip oldukları görülüyor. Meloni, Beyaz Saray’daki basın toplantısında bu ortak noktaları vurguladı, “Tarihimizi silmek isteyen duyarcı ideolojisine karşı mücadele” ifadesini kullandı.

BATILI DİSCOUR, ELEŞTİRİLER VE ENDİŞELER

Meloni, “Batı’yı yeniden yüceltme” önerisiyle geldi. Ancak eleştirmenler, bu “Batı milliyetçiliği” görüşünün endişe verici olup olmadığını sorguladı. Demokratik Parti’den Laura Boldrini, Meloni’nin bahsettiği Batı’nın, özgürlük ve toplumsal haklar açısından problemli olduğu ifade etti. Meloni, “Atlantik’in iki kıyısı arasında bazı sorunlar olsa bile, masaya oturup çözüm aranması” gerektiğini söyledi ve Trump’ı Roma’ya davet etti.

GÜMRÜK VERGİLERİ KRİZİ VE İTALYA’NIN STRATEJİK DURUMU

İtalya basını, Meloni’nin ziyaretinin ana amacının Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerinden vazgeçirmek olduğunu ortaya koydu. Ancak görüşmeler sonrası “AB” yerine “Avrupa” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Meloni, Trump ile yaptığı görüşmelerde AB ile gerginlik yaşamaktan kaçındı. Bu durumu sağlayan unsurlardan biri de İtalya’nın pandemi sonrası ekonomik destekler konusunda büyük bir pay almasıydı.

GELECEKTEKİ TOPLANTILAR VE POLİTİK İLİŞKİLER

Meloni’nin ziyareti sonrası yapılan analizler, başbakanın Trump ile görüştükten sonra elde ettiği kazanımların belirsiz olduğunu, ancak görüşmeyi kazasız şekilde tamamlamanın en büyük kazanımı olduğunu öne sürdü. İki liderin ortak açıklamalarında, yakın gelecekte bir toplantı düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu toplantının, Temmuz ayından önce gerçekleşmesi planlanıyor. Analistler, Meloni’nin Washington’daki ziyareti sırasında, hem Amerika ile ilişkileri güçlendirme hem de AB içinde dengenin sağlanması konusunda zor bir görev üstlendiğini düşünüyor.