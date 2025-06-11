Meltem Miraloğlu, ABD’deki İddialarını Paylaştı

SAĞLIK DURUMU VE TEHDİTLERİN ARTTIĞI SÜREÇ

Oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı bir videoda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı karanlık ilişkiler ağını ve travmatik olayları detaylıca paylaştı. Miraloğlu’nun açıklamaları, örgütlü suç, insan ticareti, suikast planı, tehdit ve ağır şiddet gibi ciddi suçlamaları içeriyor. Miraloğlu, ABD’de bir grubun düzenli bir şekilde ağır suçlar işlediğini ve bu suçların medya aracılığıyla gizlendiğini öne sürdü. “Amerika Birleşik Devletleri’nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan, dolayısıyla haberlerimi yayınladıkları tüm ülkelerde basın aracılığıyla suçlar işlenmiştir.” dedi.

SUİKAST VE İNSAN TICARETİ SUÇLAMALARI

Meltem Miraloğlu, Amerika’da, yaş ortalaması 60 ile 85 arasında değişen bir grup insanla yüz yüze tanıştığını ve bu kişilerin kendisini siyasi suikastlere yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. Miraloğlu, buna dair şu iddialarda bulundu: “Amerika’da ilk defa yüz yüze tanıştığım bu yaş grubundaki kişiler ile birlikte çalışan bazı şahıslar tarafından planlayarak adam öldürmeye teşebbüs, intihar etmeye zorlama, insan ticareti, tecavüz, tehdit, darp ve ağır yaralama, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi birçok suç işlendi.” Bu sebeplerle New Jersey Campdon eyaletindeki Michelle Cohen Federal Supreme Court Mahkemesi’ne şikayetçi olduğunu belirtti. Ayrıca, bomba suikastı planına dair kanıtları FBI’a teslim ettiğini ve “amaçları beni bomba suikastçısına çevirerek siyasi liderlere ulaşıp onları öldürmemdi ve ben bu projelerini kabul etmediğim için öldürülmek isteniyorum.” şeklinde ifade etti.

HUKUKİ TALEPLER VE YAŞANAN OLAYSALAR

Miraloğlu, hayatı boyunca yasal bir sorun yaşamadığını ve Amerikan pasaportunu alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini dile getirerek, “Tarafıma uluslararası davalar ile ilgilenme yetkisi olan ceza savunma avukatının sağlanması, Tanrının ve kanunların bana verdiği en doğal haklarımın İnsan Hakları Mahkemesi hakimleri tarafından da tarafıma teslim edilmesini saygılarımla arz ederim.” dedi. Türkiye’de yer aldığı “Hayat Devam Ediyor” dizisinin ardından sinema çekimleri için tek başına Kuzey Irak’a gönderildiğini ve burada kendisini asker kıyafetli silahlı kişilerle karşılaştığını aktardı. “Sinema çekimleri için beni telefonların bile çekmediği dağlarda Türk karşıtı PKK örgütünün askeri üstlerine götürüldüm.” ifadelerini kullandı.

TEHDİTLERİN VE SALDIRILARIN ARTMASI

Miraloğlu, filmden çıkarılmak istediğinde menajeri Harika Uygur’la arasındaki iletişimi de paylaştı. “Menajerimden derhal bu filmde oynamış olduğum karakterin çıkarılmasını istedim. Menajerimin bana karşılığı aramızdaki kontrat iptali ve tüm bağlarımızın koparılmasıyla sonuç buldu.” şeklinde belirtti. Film tanıtım görüntülerinin yayılmasıyla tehditlerin arttığını, ailesinin güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını söyledi. “Film tanıtım görüntüleriyle sahne almaya başladığında daha çok duyulmaya, bu da benim ve ailemin Türkiye’de yaşam alanımızın kısıtlanmasına neden oldu.” diyerek yaşadığı trajediyi özetledi.

KARİYERİNE YAPILAN SALDIRILAR VE DESTEK ARAYIŞI

Meltem Miraloğlu, ABD’de davacı olduğu avukatının da Irak’taki proje ekibiyle bağlantılı olduğunu öğrendiğini belirtti. “Amerika’da davacı olduğum eski avukatım Metin’in de Irak Film projesi ekibiyle yakın dost olduklarının kanıtları var elimde.” dedi. Sanat kariyerinin bilinçli olarak sabote edildiğini ifade eden Miraloğlu, “Yıllar su gibi geçiyor ve ben mesleğimi icra edemiyordum. Irak projelerinden sonra mesleğimi sonlandıran bu şahısların basında haberlerimi dahi yapmaları yasal bir suç.” şeklinde konuştu.