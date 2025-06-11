Meltem Miraloğlu, ABD’deki tehlikeleri açıkladı

AMERİKA’DA MARUZ KALDIĞI ŞİDDETİ AÇIKLADI

Oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı bir videoda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı karanlık ilişkiler ağını ve karşılaştığı travmatik süreci ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Miraloğlu’nun açıklamaları arasında örgütlü suç, insan ticareti, suikast planı, tehdit, ağır şiddet ve casusluk gibi suçlamalar dikkat çekiyor. Miraloğlu, ABD’de bir grubun kırmızı bayraklı suçlar işlediğini ve bu suçların medya aracılığıyla gizlendiğini belirtiyor. “Amerika Birleşik Devletleri’nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan, dolayısıyla haberlerimi yayınladıkları tüm ülkelerde basın aracılığıyla suçlar işlenmiştir” diyor.

SİYASİ SUİKAST TEHDİDİ

Miraloğlu, Amerika’da ilk kez yüz yüze tanıştığı ve yaş ortalaması 60 ila 85 arasında olan bir grubun, kendisini siyasi suikastlarda kullanılmak üzere yönlendirmeye çalıştığını ifade ediyor. Oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor: “Amerika’da ilk defa yüz yüze tanıştığım bu yaş grubundaki kişiler ile birlikte çalışan bazı şahıslar tarafından planlayarak adam öldürmeye teşebbüs, intihar etmeye zorlama, insan ticareti, tecavüz, tehdit, darp ve ağır yaralama, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, ekonomik ve psikolojik şiddet, bilişim suçları, kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, immigration (göçmenlik) suçları da dahil olmak üzere birçok suç işlendiğini belirterek, Amerika New Jersey Campdon eyaletindeki Michelle Cohen Federal Supreme Court Mahkemesi’ne şikayetçi oldum.”

DELİLLER F.B.I.’A GÖNDERİLDİ

Miraloğlu, suikast planına dair delilleri F.B.I.’ya teslim ettiğini de dile getiriyor. “Bomba ile alakalı delillerimi Amerikalı F.B.I. departmanına teslim ettim. Amaçları beni bomba suikastçısına çevirerek siyasi liderlere ulaşıp onları öldürmemdi ve ben bu projelerini kabul etmediğim için öldürülmek isteniyorum” diyor. Amerika’ya geldiği sırada hastalandığını ifade eden Miraloğlu, sağlık durumuna dikkat çekiyor ve “Yakın zamanda tedavi edilmezsem öleceğimden endişeleniyorum” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

YASAL DESTEK TALEBİ

Hayatında hiçbir yasal sorun yaşamadığını belirten Meltem Miraloğlu, uluslararası davalarla ilgilenme yetkisi olan ceza savunma avukatı talep ettiğini ifade ediyor. “Hayatımda hiçbir zaman soruşturmam ya da mahkemem olmadı. Tarafıma uluslararası davalar ile ilgilenme yetkisi olan ceza savunma avukatının sağlanması, Amerikan pasaportumu alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Tanrının ve kanunların bana verdiği en doğal haklarımın İnsan Hakları Mahkemesi hakimleri tarafından da tarafıma teslim edilmesini saygılarımla arz ederim” diyor.

KÜRDİSTAN’DA YAŞADIĞI KORKUTUCU DENEYİMLER

Miraloğlu, Türkiye’de oynadığı “Hayat Devam Ediyor” dizisi sonrası sinema çekimleri için İstanbul’dan Kuzey Irak’a gönderildiğini belirtiyor. Orada asker kıyafetli silahlı kişilerle karşılaştığını aktaran Miraloğlu, “Sinema çekimleri için beni telefonların bile çekmediği dağlarda Türk karşıtı PKK örgütünün askeri üstlerine götürüldüm” dedi. Yaşadığı bu deneyimleri ise, sinema projeleri için gittiği Irak’ta kendisini tehlikeye atan bir durum olarak değerlendiriyor.

MENAJERİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR

Oyuncu, menajeri Harika Uygur’a tepki göstererek kendisini oynaması için yönlendiren kişinin kendisine güven vermediğini söylüyor. “Beni bu sinema filminde oynamam için görevlendiren Harika Uygur ile iletişime geçtim. Benim menajerim olarak sizin ile anlaşmam bir aşk hikayesiydi ve ben hiç ama hiç Kürtçe bilmiyorum” ifadesini kullanıyor. Görüntülerinin kamuoyuna ulaşmasının ardından yaşadığı tehditleri ise “Bu görüntü beni Türkiye’de sokak ortasında yürünmez bir duruma sürüklüyordu. Direkt ya da manalı ölüm tehditleri almaktaydım” sözleriyle anlatıyor.

FİLMİN YAYINLANMASINDAN SONRAKİ TEHDİTLER

Film tanıtım görüntülerinin yayılmasıyla tehditlerin arttığını, aile yaşamının daraldığını ve fiziksel saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Miraloğlu, “Film tanıtım görüntüleriyle sahne almaya başladığında daha çok duyulmaya, bu da benim ve ailemin Türkiye’de yaşam alanımızın kısıtlanmasına, mesleğimin, kariyerimin ve can güvenliğimin yerler altına serilmesine sebep oldu” diyor. Yaşadığı zorlukları ise şu şekilde özetliyor: “Ölüm tehditleri sonrası ailemle birlikte oturmuş olduğumuz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın korkularımı ikiye katladı. Kullanmış olduğum arabanın fren balatalarının birileri tarafından çalındığı ve benim yolculuk esnasında büyük bir kaza geçirmeme sebep oldu.”

AVUKATININ BAĞLANTILARI

Miraloğlu, ABD’de davacı olduğu avukatının Irak’taki proje ekibiyle bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini belirtiyor ve “Amerika’da davacı olduğum eski avukatım Metin’in de Irak Film projesi ekibiyle yakın dost olduklarının kanıtları var elimde. Bunu daha önce bilmiyordum. Kendisiyle ilk defa Amerika’da tanıştık” diyor.

KARİYERİNE YAPILAN SALDIRILAR

Sanat kariyerinin bilinçli olarak sabote edildiğini belirten Miraloğlu, “Yıllar su gibi geçiyor ve ben mesleğimi icra edemiyordum. Birkaç projede rol aldım. Ancak profesyonel, para kazandıran, kariyerimi iyileştirecek projeler değildi. Aksine daha da basitleştirmesi için teklif edilen projelerdi. Irak projelerinden sonra mesleğimi sonlandıran bu şahısların basında haberlerimi dahi yapmaları yasal bir suçtur” ifadelerini kullanıyor.