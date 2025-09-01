Meltem Vural, 30 Ağustos 2025’te vefat etti

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDEN MELTEM VURAL’IN VEFATI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Meltem Vural, 30 Ağustos 2025’te hayata gözlerini yumdu. Kızı Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımda annesiyle birlikte verdikleri zorlu mücadelenin sona erdiğini belirtti. Vural’ın vefat nedeni hakkında net bir bilgi yok. Ancak, köklü sağlık sorunları yaşadığı biliniyor.

CENAZE TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Meltem Vural için 31 Ağustos 2025’te İstanbul Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende sanat ve televizyon dünyasından birçok ünlü isim, Şahinkaya’yı desteklemek için bir araya geldi. Hande Erçel, Cem Yılmaz ve Seda Bakan gibi tanınmış isimler, cenazeye katılarak acısını paylaştı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’NIN HAYATI VE KARİYERİ

Meltem Vural, kızı Nilperi Şahinkaya’nın başarılarıyla daha çok tanınıyordu. Özel yaşamını gizli tutan Vural’ın, kaç yaşında olduğu ve hangi hastalıkla mücadele ettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988’de Dakar, Senegal’de dünyaya geldi. Babası diplomat Salim Levent Şahinkaya’nın görevleri nedeniyle çocukluğunu Paris, Bern ve Ankara’da geçirdi. Eğitim hayatına Paris’te başlayan Şahinkaya, 2006 yılında Ankara’daki Charles de Gaulle Fransız Lisesi’nden mezun oldu.

KARİYER YOLCULUĞU

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü başarıyla tamamlayan Şahinkaya, 2009’da Deniz Yıldızı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Özellikle Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mesude rolü ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Daha sonra Kiraz Mevsimi, Kayıp, Erşan Kuneri ve Kral Kaybederse gibi dizilerde yer aldı. Tiyatro sahnelerinde de aktif olarak rol alan Şahinkaya, enerjisi ve doğal performansıyla Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden biri haline geldi.