Meltem Yılmaz, Uyuşturucu İle Yakalandı

KIRŞEHİR’DE AVUKAT VE UYUŞTURUCU SKANDALI

Kırşehir Barosu’nda 2019 yılında stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine başlayan Meltem Yılmaz, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda müvekkili A.K. ile görüşmeye gitti. Görüşme esnasında iç çamaşırı askısına gizlediği peçeteye sarılı uyuşturucu hapları müvekkiline vermeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı.

Sabah Gazetesi’nden Cansu Kılınç’ın haberine göre, cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde Yılmaz’ın şüpheli hareketleri fark edildi. Bu durum kamera kayıtlarıyla da tespit edildi. Yılmaz’ın bu girişimi nedeniyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı investigation başlatıldı.

ARACINDA HAP BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda avukat Meltem Yılmaz’ın aracında 63 adet sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklu A.K.’nin üzerinden ise yeşil reçeteyle satılan 13 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.