Memduh Büyükkılıç Anjiyo Geçirdi

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN ANJİYO İŞLEMİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anjiyo oldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büyükkılıç’a Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Ali Doğan ziyarette bulundu.

VALİ ÇİÇEK’TEN AÇIKLAMA

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

İnegöl’de Kreşte Havuz Olayı Gerçekleşti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kreşte gerçekleşen havuz etkinliği, 4 yaşındaki Berra Dizi'nin havale geçirip boğulma tehlikesi yaşamasıyla trajik bir sona erdi. Küçük kız, 7 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.
Talisca, Brezilya’ya Dönmeyi Düşünmüyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, başka bir takıma transfer iddialarını yalanlayarak, şu anda Fenerbahçe'ye odaklandığını ve Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğini belirtti.

