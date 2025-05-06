Memduh Büyükkılıç, Projeyi Yerinde İnceledi

PROJE YERİNDE İNCELENDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 350 milyon liralık projeyle 31 mahallenin içme suyu talebini karşılayacak olan çalışmayı yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesinden gelen yazılı bilgilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Doğu Bölgesi 1’inci Etap İçme Suyu Temin Projesi devam ediyor. Büyükkılıç, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ ADIM

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, 350 milyon liraya mal olacak projenin kentin önemli altyapı çalışmalarından biri olduğunu ifade etti. Proje, Beştepeler Terfi Merkezi’nden başlayıp İldem ve Beyazşehir mahallelerine kadar uzanacak. Büyükkılıç, Beştepeler Terfi Merkezi ile Konaklar ve İldem’e yeni içme suyu depoları inşa edileceğini aktardı.

VADEDİLEN SU TEMİNİ HEDEFİ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin doğu bölgesindeki 31 mahalleye daha verimli bir içme suyu sağlanması amaçlanıyor. Bu çalışma, şehrin su altyapısının güçlendirilmesi adına kritik bir adım teşkil ediyor.