Memduh Çetin, Seyit Onbaşı heykeli istiyor

MEMDUH ÇETİN’İN ANLAMLI TALEBİ

Eskişehir’de yaşayan 83 yaşındaki Memduh Çetin, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nin kahramanlarından Seyit Onbaşı için kent merkezine bir heykel yapılması amacıyla dilekçe yazdı. Felçli eşine 19 yıldır bakan emekli esnaf, bulunduğu Mamure mahallesindeki evinin önünü ‘Sevgililer ve Aşıklar Parkı’na dönüştürmesiyle de tanınıyor. Memduh amca, aynı zamanda yetkililere bu önemli talebi iletti.

ŞANSLI BİR TARİHİ KAHRAMANA SAYGI

Memduh Çetin, 1. Dünya Savaşı’nda 215 kilogram olan top mermilerini sırtlayarak Birleşik Krallık’a ait zırhlı geminin batırılmasına yardımcı olan Seyit Onbaşı’nın Eskişehir’de bir heykelinin yapılmasını istiyor. Bunun için ilgili kurumlara dilekçesini sunan Memduh amca, kentte böyle bir anıt olmasının gerekliliğini vurguladı.

YENİ NESİL İÇİN BİR ÖRNEK HAREKET

Dilekçesinde, “Eskişehir’de cadde ve parklar heykelle dolu. Ancak Türkiye’yi kurtaran kahramanımız Seyit Onbaşı’nın heykeli yok. Seyit Onbaşı, 280 kilo mermiyi kaldırıp namluya vermiş, İngiliz gemisini denize gömmüş. Yeni nesil bunu bilmiyor. Buraya turistler geliyor, Seyit Onbaşı’nı kimse bilmiyor. Merkezde bir heykeli olsun. O bizim kahramanımız” şeklinde ifadeler yer aldı. Memduh amca, bu isteğinin yerine getirilmesiyle hem yeni nesile hem de ziyaretçilere tarihi bir ders vermek istiyor.