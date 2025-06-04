Memecoin Trendi 2024’te Zirve Yaptı

MEMECOIN TRENDİ 2024’TE ZİRVE YAPTI

Kripto para dünyasında memecoin trendi 2024 yılı itibarıyla en yüksek seviyeye ulaştı ve bu başarının ardında en büyük etken Pump.fun oldu. 2024 yılının başında hayata geçen bu proje, kullanıcıların kolaylıkla token oluşturmalarını sağlıyor ve Solana Blockchain ağındaki işlem hacmini önemli ölçüde artırıyor. Blockworks raporuna göre şirket, bu başarıyı sermaye artışına dönüştürmeyi hedefliyor.

PUMP.FUN PLATFORMUNUN GELİŞİMİ

Pump.fun platformu, 2024’ün başında lansmanını gerçekleştirerek çarpıcı bir gelişim süreci yaşamaya başladı. Bu platform, herkesin hızlı ve pratik bir şekilde token dağıtmasına olanak tanıyor ve şu anda Solana ağındaki memecoin lansmanları ve işlemlerinin büyük bir kısmından sorumlu duruma geldi. Verilere göre, platformun günlük geliri 23 Ocak’ta 7 milyon doları aşarak zirve yaptı; ancak o tarihten sonra günlük gelir yaklaşık 1 milyon dolara geriledi. Bu gelir modeli, platformun sürdürülebilir bir iş stratejisi izlediğini gösteriyor.

TOKEN FİYATLANDIRMA VE PUMP SWAP LANSANI

Platform, arz ve talebe göre token fiyatlarını ayarlayan bir bağlama eğrisi ile tasarlandı. Başlangıçta, Pump’ta lansmana çıkan bir token 69.000 dolarlık piyasa değerine ulaştığında, merkezi olmayan işlem platformu Raydium’a geçiş yapıyor. Pump.fun, PumpSwap adında özel bir otomatik piyasa yapıcıyı duyurduğunda sektörde önemli bir yankı uyandırdı. Raydium ise buna rakip bir memecoin üreticisi olan LaunchLab’i lansman yaparak yanıt verdi.

YATIRIMCILAR ARTIK MEMECOIN ALTYAPISINA YATIRIM HAZIRLIYOR

Yatırımcılar, memecoin altyapısına büyük sermaye yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Token satışının hem halka açık hem de özel yatırımcılara sunulacağı bildiriliyor, fakat bu lansmanın ne zaman veya nerede gerçekleşeceği hala belirsizliğini koruyor.