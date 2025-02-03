Memik Yılmaz: Anadolu Takımları Mağdur Ediliyor

GAZİANTEP FK, GALATASARAY’A MAĞLUP OLDU

Süper Lig’in 22’nci haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray’a 1-0 yenildi. Maç sonrası Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, basın mensuplarına karşılaştıkları Galatasaray’a karşı iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

ANADOLU KULÜPLERİNİN DURUMU

Futbolda galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin doğal olduğunu belirten Yılmaz, “Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler insanların canını sıkıyor” dedi. Yılmaz, birçok maçta büyük takımların birbirleriyle mücadele ettiğini ve Anadolu kulüplerinin yazık durumuna düştüğünü düşündüğünü vurguladı.

Yılmaz, “Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımın canı gönülden güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum” diyerek, Anadolu kulübü olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Ayrıca taraftarlarına, oyuncularına, yönetim ve teknik heyete teşekkür etti.