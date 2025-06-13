Memik Yılmaz, Gaziantep FK Başkanı Seçildi

MEMİK YILMAZ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Memik Yılmaz, başkanlık görevine yeniden seçildi. Olağan seçimli genel kurul toplantısı Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda düzenlendi. Seçim tek listeyle gerçekleştirildi ve Memik Yılmaz, güven tazeledi. Toplantıda öncelikle faaliyet raporları okundu ve yönetimin mali ile idari yönden ibra edilmesinin ardından Yılmaz, ikinci kez başkanlık görevine başladı.

AÇIK DESTEK GÖSTERİLDİ

Galatasaray eski başkanı Mehmet Büyükekşi, genel kurul için Gaziantep Büyükşehir Stadı’na geldi. Yılmaz’a açıkça destek gösterdi. Gaziantep FK’nın yeni yönetim kurulunda farklı isimler yer aldı. “Başkan Memik Yılmaz, Halil Uğur, İbrahim Dicle, Ferit Güney Dağdeviren, Ömer Çakmak, İsmail İnal, Serhat Tümer, Özgür Yılmaz, Seçil Kömürcü Öğücü, Mehmet Taşdelen, Bülent İngeç, Ergün Tatar, İzzet Bakır, İbrahim Altunova, Mehmet Emin Yılmaz, Oğulcan Ardoğan, İbrahim Açıkgöz, Aydın Çiloğlu, Zeki Ormanlı, Gökhan Karakayalı, Mehmet Erim Arıkan, Engin Ateşsönmez, Ali Görünüş, Fevzi Uslu, Mustafa Kara, Uğur Şireci, Memik Yılmaz, Onur Atılmış, Bülent Kaya ve Halil Demir bu listeyle görev alacak.

GELİŞMELER TEK TİP İLE DEVAM EDECEK

Başkan Yılmaz, kendisine güvenip yeniden göreve getirenlere teşekkür etti. Seçimin tek listeyle yapıldığına değinen Yılmaz, “İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum.” dedi. Teknik direktör konusuna değinerek, yerli ve yabancı isimlerle görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Yılmaz, “Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu başlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.