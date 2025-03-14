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Memişoğlu, 14 Mart Tebriklerini Paylaştı

BAKAN MEMİŞOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını duyurdu.

BAHÇELİ’DEN TEBRİK TELEFONU

Bakan Memişoğlu, paylaşımında “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

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