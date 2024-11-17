“Memişoğlu’ndan Prematüre Bebekler İçin Açıklama”

PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

Memişoğlu, CerModern’de gerçekleştirilen Dünya Prematüre Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, prematüre bebekler için doktorlar, hemşireler ve aileler tarafından yoğun bir çaba sarf edildiğini vurguladı. Türkiye’nin sağlık hizmetleri konusunda dünya genelinde en iyi ülkelerden biri olduğunu belirten Memişoğlu, yenidoğan gibi özel branşlarda sundukları hizmetlerin dünya standartlarının oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

PREMATÜRE DOĞUM ORANLARI VE YAŞATMA BAŞARISI

Memişoğlu, 2023 yılında Türkiye’de 958 bin doğumdan 123 bininin 37 haftanın altında prematüre olarak gerçekleştiğini aktardı. Prematüre bebeklerin yaşama oranlarının yüzde 95 olduğuna ve bunun dünya standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu veriler, Türkiye’nin prematüre bebeklere yönelik sağlık hizmetlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.