Memleket Partisi’nde şok istifa

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanı olduğu Memleket Partisi’nde art arda istifalar yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Edirne milletvekili adaylarının ardından bu kez Sivas adayı istifa ettiğini açıkladı. Memleket Partisi’nin Sivas’ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, hem partiden hem de adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.

100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin başkanı olduğu Memleket Partisi’nde üst üste istifa haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne milletvekili adaylarının ardından bu kez Sivas adayı istifa ettiğini duyurdu.

MEMLEKET PARTİSİ BİRİNCİ SIRADAKİ ADAYI İSTİFA ETTİ

Memleket Partisi’nin Sivas’ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, hem partisinden hem de millet vekilliği adaylığından istifa ettiğini açıkladı. “Yaşadıklarım ve gördüklerim ilkeli ve dürüst siyaset şiarıma ters düştü” diyerek sitem eden Saçlı, “Memleket Partisi Sivas Birinci Sıra Milletvekilliği Adaylığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerini sofradaki kurt sanan çakallar dansa devam edebilir” notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.