Memur Alımlarında Değişiklikler Yapıldı!

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER HAYATA GEÇTİ

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Kara Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan kararlarla ilgili detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ADLİ HİZMETLERİ GÜÇLENDİRECEK DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptık” açıklamasında bulundu.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI VE YENİ KADROLAR EKLENDİ

Bakan Tunç, yapılan değişikliklerin ana hatlarını şu şekilde sıraladı: 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı esas alındı. Ayrıca, yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı da eklendi, bu kadroların atanma şartları belirlendi. Zabıt kâtibi pozisyonu için de uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar gerçekleştirildi.

KONTENJANLI ÖNCELİK HAKLARI GELDİ

Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Ayrıca KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi konusunda da önemli bir değişiklik yapıldı; lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek ve farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ VE ROTASYON UYGULAMALARI

Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri yılda en az bir kez alınacak. Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.