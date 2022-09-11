Memur büyükşehirden kaçıyor

Yapılan zamlarla gelen hayat pahalılığı memurları büyükşehirlerden uzaklaştırıyor. Memurlar, kira zamları nedeniyle tayinlerini istiyor.

Büro Memur-Sen’in verilerine göre, büyükşehirde görev alan memurların tayin talebi sayısı önceki yıllara göre 3 kat arttı.

Artan kiralardan kaçmak isteyen memurlar çözümü tayin istemekle buldu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirlerde yaşayan memurların, kiralardaki artış nedeniyle, tayin istediğini söyledi.

Yazgan, bu durumun kadro sorununa yol açabileceğini belirtti.

Memurların önceki yıllara göre tayin taleplerinin 2-3 kat artığı belirtiliyor.

Büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını söyleyen Yazgan, bu durumun ‘kadro eksikliği’ sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyleyeren uyarıda bulundu.

”MEMURUN GIDAYA PARASI KALMIYOR”

Yazgan, ”Ankara’da kiralar 5 bin TL’yi aşmış durumda. İzmir’de 6, İstanbul’da da 7 bin TL’yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı.

Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ”En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor” dedi.