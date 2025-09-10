Memur Maaş Promosyonları Artırılmalı, Güncellenmeli

MEMUR MAAŞ PROMOSYONLARI TALEPLERİ

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, “Memur maaş promosyonları 6 kat artırımının ödenmesini ayrıca her yıl Ocak ayında enflasyon rakamlarıyla güncellenmesini istiyoruz” dedi. Memurlar, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sonrasında banka maaş promosyonlarına dair beklentilerini dile getiriyor. Cengiz, memur maaş promosyonlarının, 2022’de belirlenen rakamların en az 6 katı düzeyine çıkarılmasını ve her Ocak ayında enflasyon oranına göre güncellenmesini talep ettiklerini açıkladı.

YILLIK GÜNCELLEME SÜRECİ

Banka maaş sözleşmelerinin 3’üncü yılının tamamlandığını belirten Cengiz, “Bu yıl itibariyle artık sözleşmelerde bir güncelleme süreçleri başlayacak. Şu ana kadar gerçekleşen ihale sonuçlarına baktığımız zaman rakamların 90 bin lirayla 138 bin lira arasında sıkıştığını, değişik rakamlarda anlaşmaların yapıldığını görüyoruz. Geçmiş ekonomik veriler, banka karlılık oranları, enflasyon verileri ve memur maaş artış oranları göz önüne alındığında, 2022 yılında belirlenen rakamların 6-7 kat artırımlı olarak bu dönemde verilmesi gerektiği görülüyor. Ancak mevcut tekliflere baktığımızda 3 kat ve biraz daha fazla olan teklifler ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz” dedi.

KAMU BANKALARINDAN BEKLENTİLER

Cengiz, kamu bankalarının reklamlarında “önce halk sonra banka” gibi söylemlerde bulunduklarına dikkat çekerek, bu bankaların da taşın altına elini koymalarını istedi. “3 yıl boyunca sizin ücretleriniz artarak devam ediyor, enflasyon yaşıyoruz ancak promosyonu bir kez alıyorsunuz ve kalıyor. Biz 6 kat artırımının ödenmesini ayrıca her yıl Ocak ayında enflasyon rakamlarıyla güncellenmesini ve aradaki farkın 3 yıl boyunca kamu çalışanlarına da ödenmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Ayrıca, memurlardan talep edenlere 200 bin lira gibi bir yıllık kredi verilmesini istediklerini belirtti.

ADİL ÖDEMELER İSTENİYOR

DMS Başkanı Cengiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adli Teşkilatlar gibi özel kuruluşların çalışanlarının da vefa borcunun ödenmesi gerektiğini vurguladı. “Bu teşkilatlarımız, ülkemizin değişik yerlerinde devletin güvenliği ve bekası için canını ortaya koyan personeli barındırıyor. Bankaların, bu durumları göz önüne alarak hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Adalet istiyoruz, adil olunmasını istiyoruz. Çünkü bu kurumlarda çalışan kamu çalışanları bunu fazlasıyla hak ediyorlar” ifadelerine yer verdi. Cengiz, banka kar elde etmek için bu kurumlarda promosyon ödemesi yapılmaması gerektiğini ifade etti ve bu konularda bankalardan özel bir hassasiyet beklediklerini belirtti.