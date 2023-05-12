Memur maaş skalasında ince ayar yapılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “22 bin lira brüt değil net rakamdır. Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Ücret adaletini sağlamak için varız. Bu iradeden sonra yapılması gereken şey bunun ince ayarını yeniden oluşturabilecek şekilde ayarlama yapmak” dedi.

Yalçın’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bizim usulümüz şudur; biz mevcut sorunu çözmek için uğraşırız. Diğer sorunlarımızı gündeme getirmeye devam ederiz. Çözdüğümüz kısma teşekkür ederiz, çözemediğimiz kısmı çözmek için gayretimizi sürdürürüz. Onun için çalışanların sorunlarını çözmek konusunda mücadelemiz devam edecektir. Emek mücadelesinde tatil ve boş zaman yoktur. Hep gayret, mücadele, alın teri vardır.

Ağustos ayında toplu sözleşme görüşmesi var. Sahadaki talepleri derleyip toparlıyoruz. Bundan önce masada görüştüğümüz, çözdüğümüz ama bir kısmı eksik kalan kısımlar vardı. Dolayısıyla yeni talepler var, bunların tamamını olgunlaştırmaya çalışıyoruz.

“22 bin lira brüt değil, net rakam”

En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Bu brüt değil net rakamdır.

Eğer siz bir tarafta düzenleme yaparken bir tarafı da boş bırakırsanız bu bir kör nokta oluşturuyor. Bu düzenleme yapılırken kamuda ücret dengesini sağlamak, maaş skalasını yeniden ayarlamak konusunda ince ayar yapmak gerekiyor. O da tam bir mutfak çalışmasıyla olabilir.

Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Biz de uzun süredir bunu ifade ediyoruz. Ücret adaletini sağlamak için varız. Düzenlemede maaş skalasını ayarlarken ince ayar yapılmalı.

Temmuz’da atacağımız yeni adımla memurlara müjde vereceğiz.