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Memur Maaşları Enflasyon Farkıyla Belirleniyor

MEMUR MAAŞI ARTIŞININ BELİRLENMESİ

Memur maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme ile enflasyon farkının birleşimiyle netleşiyor. Bu durum, “5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı ne kadar olacak?” sorusunu memurlar ve emekliler tarafından sıkça araştırılan bir konu haline getiriyor. 2025 Temmuz maaş artışıyla ilgili güncel veriler ve tahmin edilen zam oranları merak ediliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ALACAK

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025 yılının ilk altı ayına ait enflasyon oranına bağlı olarak zam alırken, memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5’lik artışa ek olarak oluşan enflasyon farkı kadar zam alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında %5,03, Şubat ayında %2,27, Mart ayında %2,46, Nisan ayında %3,00 ve Mayıs ayında %1,53 oranında enflasyon yaşandı. Bu veriler ışığında 5 aylık enflasyon oranı %15,09’a ulaşmış durumda. Bu doğrultuda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %15,09 zammı güvence altına alırken, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %14 seviyelerine gelmiş bulunuyor.

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