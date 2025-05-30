Memur-Sen, Aileyi Koruyan Kampanya Düzenledi

MEMUR-SEN’DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

Memur-Sen, ‘Anayasa Değişsin Aile Korunsun’ ismiyle yeni bir imza kampanyası düzenliyor. Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bu kampanyayı hayata geçirdi. Etkinliğe Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve pek çok sendika üyesi katıldı. Başkan Yalçın, kampanyanın amaçlarını ve ulaştıkları imza sayısını açıkladı.

BİNLERCE İMZA TOPLANDI

Başkan Yalçın, kampanyanın amacını detaylandırdı. “Toplumsal yapımızın temeli olan aileyi korumak, aileyi anayasal güvence altına almak ve inancın ayrılmaz bir parçası olan başörtüsü özgürlüğünü anayasal düzlemde teminat altına almak hedefiyle başlattığımız ‘Anayasa Değişsin, Aile Korunsun’ imza kampanyamız, milletimizin büyük desteği ile tamamlanmıştır. Bu imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi İmza Komisyonu’na, sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’a sunacağız; milletin iradesine saygı gösterilmesini ve aileyi hedef alan tehditlere karşı güçlü bir koruma sağlanmasını bekliyoruz. Anayasa’nın 41’inci maddesine ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir.’ ifadesinin eklenmesiyle aile kurumunun tanımı net olarak belirlenmeli, kültürel ve ahlaki çözülmelere karşı anayasal güvence sağlanmalıdır. Kampanyamız kapsamında, kurulan stantlar ve dijital platformlar aracılığıyla yaklaşık 3 ay içinde 5 milyon 293 bin imzaya ulaştık” dedi.