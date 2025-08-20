Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Hükümet İnisiyatif Almalı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için sunduğu yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifi sendikalar tarafından kabul edilmedi. Bununla birlikte hizmet kollarında bazı konularda anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı. Genel mali sosyal haklarda toplam 58 madde üzerinde, hizmet kollarında ise 311 madde üzerinde uzlaşı sağlandı. Hükümetin teklif ettiği zam oranları, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ise her iki altı ayda yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL’lik taban aylığı artışı teklifi de tekrar gündeme getirildi.

UZLAŞMADA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

Memur-Sen, süreç son günlere yaklaşırken hükümetle yaşanan uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasa gereği uzlaşma için tanınan süre bitince, Memur-Sen’in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na götürmesi gerekiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşı sağlanamamasına dair “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir, ama bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız. Bu süreç bir sıkışmışlık, bir darboğazın içerisine bırakıp zorunlu olarak tahkime yönlendiren bir durumdur.” açıklamasında bulundu.

İNİSİYATİF HÜKÜMETE AİTTİR

Basın toplantısı düzenleyen Yalçın, “Genele ilişkin görüşmelerde, oransal zam, taban aylığı artırımı, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi gibi konularda anlaşma sağlanamadı. Ancak mühendislerden akademisyenlere, avukatlardan uzmanlara kadar birçok konuda uzlaşı sağladık.” dedi. Yalçın, hükümetin hakem heyetine gitmesini destekleyerek, “4688 sayılı yasa artık işlevini yitirmiş bir durumdadır. Bu sorunlu yasa acil değişim gerektiriyor. Hakem sürecinden çıkarılan güvenin kalmadığını belirterek, ‘Eğer yedi milyona yakın memur ve emekli için bir şey yapılacaksa, inisiyatif hükümettedir.’ şeklinde konuştu. Gelecek günlerde memurların haklarının karşılanmasını ve umutsuzlukların sona ermesini umduklarını ifade etti. Mücadelelerinin devam edeceğini de vurguladı.