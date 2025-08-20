Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Hükümeti Eleştirdi

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇSIZ KALDI

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sürecinde, Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için sunduğu zam teklifi sendikalar tarafından kabul edilmedi. Teklifte, 2026 için yüzde 11+7, 2027 için ise yüzde 4+4 oranında zam öngörülüyordu. Ancak, hizmet kollarında bazı konularda anlaşmaya varıldı ve sözleşme imzalandı. Genel mali sosyal haklar çerçevesinde 58 madde üzerinde, hizmet kollarında ise 311 maddede uzlaşma sağlandı. Hükümet, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam teklifini sundu. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yine gündeme geldi.

MÜCADELE SÜRECEK

Memur-Sen, sürecin sonuna yaklaşırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasa gereği uzlaşma süresi dolduğunda, Memur-Sen’in zam teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınması gerekiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşmaya varılamaması hakkında, “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir” dedi. Yalçın, sıkışmışlık ve darboğazın bu durumu doğurduğunu belirterek, “Mücadelemiz de itirazımız da devam edecek” diye ekledi.

İNİSİYATİF HÜKÜMETTE

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında, görüşmelerde zam oranları, taban aylığı artışı, refah payı, kira yardımı ve bayram ikramiyesi gibi konularda anlaşmanın sağlanamadığını ifade etti. Bu süreçte mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara kadar birçok konunun yanında, yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetler üzerine uzlaşı sağlanan maddeleri de toplantı tutanağına kaydettiklerini belirtti.

Yalçın, “Yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir” diyerek, kamu görevlilerinin güveninin kalmadığını dile getirdi. Geçmişteki hakemlik deneyimlerine dayanarak, “Bu sorunlu yasa bir an önce değişmek zorundadır” ifadesini kullandı. Yalçın, kalan üç gün içerisinde memur beklentilerinin karşılanmasını ve umutsuzluğun umuda dönüşmesini talep ettiğini vurguladı.