Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Mücadele Sürecek Dedi.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE DEĞERLENDİRME

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir” diye belirtti. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme süreci sona erdi. Yalçın, süreci değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Burada Yalçın, “Çabalarımız, 10 hizmet kolunda bağıtlanan 288 maddeyle karşılık bulurken, genele ilişkin bölümde 68 madde olmak üzere toplamda 356 madde şeklinde sonuca gitmiş oldu. Ancak oransal zam, taban aylık artış, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi ve gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık” ifadelerini kullandı.

HAKEM KURULU’NUN KARARI

Yalçın, Hakem Kurulu’na bir çağrı yaparak, “Talimatla değil adaletle karar verin” dedi. Ancak, Hakem Kurulu’nun, adil bir karar vermek yerine yetkinin kendilerinde olmadığını gösterdiğini açıkladı. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı önünde yaptıkları eylemle sürecin sorumluluğunun ekonomi yönetiminde olduğunu ifade ettiklerini belirtti. Yalçın, “Mademki yetki sizde, o zaman ya adil bir karar verin ya da sorumluluğu Hakem Kurulu’na yükleme kolaycılığını bırakıp 85 milyonun karşısına çıkarak Hakem’in kararının sorumluluğunu üstlenin” sözlerine yer verdi. Yalçın, Hakem Kurulu kararının, kamu görevlilerinin değil, kamu işvereni adına alındığını yeniden vurguladı.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Yalçın, Memur-Sen olarak üyeleri Hakem Kurulu’ndan çekme kararı aldıklarını belirtti. Bu hareketle hem kazanımları koruduklarını hem de Hakem’in işveren noterine dönüşen yapısına ortak olmadıklarını söyledi. “Hakem’in kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir” şeklinde konuşan Yalçın, konfederasyonlarının her türlü mücadeleyi verdiklerine dikkat çekti. Yalçın, “Geldiğimiz bu noktada hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi beklemesin. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir” dedi.

YENİ SENDİKA YASASI GEREKİYOR

Yalçın, Sendika Yasası’yla ilgili yaptıkları itirazların haklı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. “Bu yasayla daha ileriye gidebilmek, daha etkili sonuçlar almak artık mümkün değil” diyen Yalçın, toplu sözleşme sürecinin kapsamından süresine, işleyişinden tutanak sistemine kadar köklü değişikliklerin gerekliliğini vurguladı. Yalçın, “Adil ve etkili bir toplu sözleşmeye imkan tanıyacak yeni bir Sendika Yasası, sosyal taraflarla birlikte çalışılarak bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. Bu yasanın oluşturduğu sosyal maliyetin yalnızca memurları değil, emeklileri ve toplumun tüm kesimlerini etkilediğini sözlerine ekledi.