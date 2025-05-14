Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Vergi İndirimleri Önerdi

VERGİ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TALEPLER

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, çocuklu ailelerin vergi politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Çocuklu ailelerde aile dostu vergi politikasına geçilmeli ve gelir vergisi memurlar için yüzde 15’e sabitlenirken, evliler için yüzde 2,5, her çocuk için 2,5 düşürülerek, dolayısıyla 3 çocuk olduğunda toplam 10 puan vergi indirimi aşağı çekilmeli” dedi. Ayrıca, Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde 8. Dönem Toplu Sözleşme’nin ekonomik meseleler gölgesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

AİLE YILINA YÖNELİK TALEPLER

Yalçın, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Kamu görevlerine yönelik 10 başlıkta taleplerimiz var” şeklinde belirtti. Aile Bakanı ile yapılan görüşmelerde, özellikle çocuklu aileler için açıkça ifade edilen bazı hassas noktaların toplu sözleşme masasına taşınacağını kaydetti. Çocuklu ailelere yönelik verilen teşviklerin yetersiz olduğunu dile getiren Yalçın, “2025’ten önce doğan 3 çocuk için toplam ödenen rakam çok düşük. Bunun revize edilmesi gerekiyor” diyerek mevcut çocuk yardımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

TEŞVİKLERDE ARTIRIM VE DÜZENLEMELER

Yeni doğacak çocuklar için verilecek yardımların da bulunduğunu belirten Yalçın, “Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için ise her ay 5 bin lira verilecek” açıklamasında bulundu. Ayrıca, toplu sözleşme masasında çocuk sayısına göre teşviklerin artırılması amacıyla çalışmalara devam edileceğini ekledi.

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA DÜZENLEMELER

Memurların çalışma saatlerinin ve yıllık izinlerinin de güncellenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, “Çalışma saatinin 32 saate düşürülmesi ve çalışma gününün 4 güne indirilmesi gerekmektedir” dedi. Ayrıca, yıllık izin sürelerinin çocuk sayısına göre düzenlenmesi ve analık izninin 52 haftaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Yalçın, süt izni ile ilgili taleplerinin de önemine dikkat çekti.

AİLE KAVRAMINA YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR

Yalçın, Türkiye’de aile yapısının korunması amacıyla anayasada değişiklikler yapılması gerekliliğini belirtti. “Çünkü aile eşlerden değil, kadın ve erkekten oluşur. Ailenin temeli evliliktir” diyen Yalçın, bunun güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “aile karı kocadan oluşur ve ailenin temeli evliliktir” şeklinde bir imza kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

REFAH PAYI VE EK GÖSTERGE TALEPLERİ

Refah payı konusunu sürekli gündemde tutacaklarını söyleyen Yalçın, enflasyon farkının gecikmeli verilmesinin çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 3600 ek göstergenin 31 Aralık itibarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede, bu talebin dikkate alındığını belirten Yalçın, “Emekli maaşlarının artması için bu düzenlemenin hızla gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.