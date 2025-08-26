Memur-Sen Başkanı Yalçın, “Memur Mağdurdur” Dedi. Eylem Gerçekleştirildi, Adalet İstenen

MEMUR-SEN’DEN EYLEM İLE HÜKÜMETE SESLENDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur. Bütçe denkleştirmesi, mali disiplin, enflasyonla mücadele dediğiniz her şeyin faturasını sadece memurlar ödüyor” şeklinde açıklama yaptı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini etkileyen 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci hızla ilerliyor. Kısmi anlaşma ile tamamlanan müzakerelerin sonucunda bazı hizmet kollarında göze çarpan anlaşmalar sağlanırken, genel hükümler üzerine yapılan zam teklifi üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Bu bağlamda Memur-Sen, toplu sözleşme aşamasında hükümetin kamu çalışanlarına yönelik sunduğu teklifi yetersiz bulduğu için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir eylem düzenledi. Eyleme, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve birçok sendika üyesi katıldı.

MAĞDURİYETİ GİDERME ÇABASI

Ali Yalçın, burada yaptıkları açıklamada, memur ve memur emeklilerinin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek, “Dün Anadolu Meydanı’nda 25 bin emekçiyle sesimizi yükselttiysek, bugün de adil bir karar verilmesi için Maliye Bakanlığı önünde buradayız. Çünkü karar da sorumluluk da Maliye Bakanı’ndadır” dedi. Yalçın, talepleri konusunda kendilerini haklı bulduklarını ifade ederek, “Aileleriyle birlikte 25 milyon insanı bulan memur ve memur emeklisinin tahammülü kalmadı. Biz masada ve salonda anlattık. Herkesle konuştuk. ‘Artık bizi anlayın’ diyoruz” diye konuştu.

BÜTÇE DENGESİ VE MEMUR HAKLARI

Kendisine gelen eleştirilere yanıt veren Yalçın, memur ve emekli için adil ücret dağıtımının sağlanmadığını ve enflasyonun yükünü en çok memurların çektiğini ifade etti. “Artık bıçak kemiğe dayandı. Memur ve emekli iyice bunaldı. Maliye Bakanı’na sesleniyoruz. ‘Memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur, bunun da sorumlusu sizsiniz” şeklinde sözlerini sürdürdü. Ayrıca, herkesin cömert davranmasına rağmen yalnızca memurlar ve emeklilerin bütçeye yük olarak görüldüğünü belirtti. Yalçın, ücret adaletsizliği ve çalışma barışı üzerinde durarak, “Sermayeye yapılan vergi indirimleri ve teşvikler varken memura ‘kasa boş’ denilmesinin inandırıcı olmadığını” vurguladı.

ÇARPIKLIK DÜZELTİLMELİ

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için hala zaman olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bugün hala geç kalınmış değil. Bu çarpıklık düzeltilebilir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın. Buradan Hakem Heyeti’ne de sesleniyoruz. Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız, vesayeti reddedin. Talimatla değil, adaletle karar verin. Elinizdeki bu fırsatı iyi değerlendirin. Memura, yoksulluğu reva görecek bu kararı asla kabul etmeyeceğiz, asla sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.