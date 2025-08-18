Memur-Sen Başkanı Yalçın, Zam İçin Yürüdü

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri hakkında, “Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu sözleşme masasına kamu işvereninin doğru düzgün teklifle gelmesidir.” açıklamasında bulundu. Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine itiraz etmek amacıyla Anadolu Meydanı’nda büyük bir miting gerçekleştirdi. Memur-Sen ve bağlı sendika üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde buluşarak Kazım Karabekir Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Grup, yürüyüş sırasında “Noterlik yapan hakeme hayır”, “Öğretmene değer, her şeye değer”, “Biz masada çözelim dedik, teklifiniz sahayı gösterdi” yazılı dövizler taşıdı.

MİTİNGDE BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Anadolu Meydanı’ndaki mitingde konuşan Ali Yalçın, gelen zam teklifinin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Miting sonrası Yalçın ve beraberindeki sendika başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne doğru yürüyüş yaptı. Yalçın burada yaptığı açıklamada, “Bakın bu toplu sözleşmede biz çok önemli bir soruna dikkati çekiyoruz. Diyoruz ki, kamuda çalışanlar arasında ücret dengesizliği, gelir adaletsizliği oluştu. Dolayısıyla bu gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu sözleşme masasına kamu işvereninin doğru düzgün teklifle gelmesidir.” sözlerini dile getirdi. Ardından Yalçın ve sendika başkanları bakanlığa girerek taleplerini iletti.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ DE HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri Anıtpark’ta toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğru yürüdü. Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Verilen zamma razı değiliz” ifadeleri ile durumu eleştirdi.