Memur-Sen’den Anayasa Değişikliği Kampanyası Başladı

MEMUR-SEN KAMPANYA BAŞLATTI

Memur-Sen Konfederasyonu, “Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” mottosuyla 81 ilde imza kampanyası başlattı. Bu kampanya çerçevesinde Antalya’da da bir imza standı kuruldu. Anayasa değişikliği için gerçekleştirilen bu kampanya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından hafta başında duyuruldu. Antalya’da Kazım Özalp Caddesi havuz başında kurulan stantta, aile yapısının korunması için “Aile kadın ve erkekten oluşur, aile ilişkisinin temeli evliliktir” ifadesinin Anayasa’da yer alması ile inanç temelli kılık-kıyafet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınması hedefleniyor.

GÜÇLÜ AİLE YAPISI VURGUSU

İmza kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Diyanet Sen Antalya Şube Başkanı Mevlüt Sancar, “İyi yetiştirilmiş bir nesil geleceğimizin teminatıdır. İyi yetişmiş bir neslin en önemli şartı ise iyi aileye sahip olmaktır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmekte. Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz, ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz” dedi.

AİLE YAPISINA TEHDİTLER

Sancar, Türkiye’deki aile yapısının küresel sapkın ideolojilerin tehlikesi altında olduğunu ifade etti. “Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmekte. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de, bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadır. İşsizlik, şiddet ve bağımlılık gibi toplumsal sorunlar da ailemizi tehdit eden unsurlar arasında” şeklinde konuştu.

AİLE İÇİN ANAYASAL GÜVENCE TALEBİ

Aileyi korumanın sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunu belirten Sancar, “Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu nedenle Anayasa’nın 41. maddesine, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir’ ifadesinin eklenmesi ile anayasal güvence sağlanmasına yönelik talebimiz bulunmaktadır. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜ TALEBİ

Sancar, kadınların başörtüsü yüzünden ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ettiklerini de belirtti. “Anayasa’nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla ‘Anayasa değişsin, aile korunsun’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Sancar, herkesi başlattıkları kampanyaya destek olmaya davet ederek, kampanyaya tüm illerde kurulan stantlar aracılığıyla ve www.imza.memursen.org.tr internet adresi üzerinden katılım sağlanabileceğini vurguladı. Açıklamanın ardından imza kampanyasının resmen başlatıldığı bilgisi verildi.