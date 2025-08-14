Memur-Sen Eylem Düzenledi; Adalet İstendi

EYLEM DÜZENLENDİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Etimesgut Tapu Müdürlüğü önünde bir eylem gerçekleştirdi. Bu toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon emekliyi kapsıyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifini 2 gün önce duyurdu. Hükümetin sunduğu zam teklifi, 2026’nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6; 2027’nin ilk yarısında yüzde 4 ve ikinci yarısında da yüzde 4 şeklinde. Ancak bu teklif, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul edilmedi. Bu süreçte Memur-Sen tarafından düzenlenen eylemde, hak talepleri ve kamu çalışanlarının durumuna dikkat çekildi.

HAKLI MÜCADELEMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Eylem sırasında bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, memur ve emekli çalışanların yüksek enflasyon karşısında ezilmemesi gerektiğini belirtip, “Kamu İşvereni’nin sunduğu teklife karşı ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. Artık meydanlarda olacağız ve sesimizin yettiği kadar haklı mücadelemizi haykıracağız” dedi. Tufanoğlu, Kamu İşveren Heyeti’nin açıkladığı teklifin adaletten uzak olduğunu vurgulayıp, “2026 yılı için önerilen yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 teklifi kabul edilebilir olmaktan uzak. Kira artış oranı yüzde 41 olduğu bir dönemde sunulan bu zam önerisi, kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor” şeklinde konuştu.

Tufanoğlu, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan teklifin memurların emeğini değersizleştirdiğini savunarak, “Yüksek enflasyon, artan pazar fiyatları ve geçmiş dönem kayıplarımız bu teklife yansımamış durumdadır. Bizim kaybedecek iki yılımız daha yok; tutmayan hedeflerin ve adaletsiz hakem kurullarının mağduru olmak istemiyoruz. Memur-Sen olarak teklifimiz nettir: 2026 için ilk altı ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte 10 bin lira taban aylık artışı ve yüzde 25 zam istiyoruz. İkinci altı ayda ise yüzde 20 oranında zam talep ediyoruz. 2027 yılı içinse ilk altı ayda 7 bin 500 lira taban aylık artışı ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayda yüzde 15 zam ve refah payı talep ediyoruz” dedi.

MEMURUN REFAHI ARTIYOR

Tufanoğlu, Türkiye’nin büyüdüğü dönemde bunun memurların refahına olumlu yansıması gerektiğini ifade etti. “Türkiye büyürken memurun da refahı büyümeli, milli gelir arttıkça kamu emekçisinin yaşam standardı yükselmelidir. Toplu sözleşme masası, adaleti tesis edebilecek ve eşitliği sağlayabilecek güçtedir. Kamu işvereni, zaman kaybetmeden gerçekçi bir teklifle masaya gelmelidir. İş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi gibi büyük eylemlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” diye belirtti. Eylem, konuşmaların ardından sona erdi.