Memur-Sen, Eylem Düzenledi, Taleplerini İletti

EYLEMLERİN SEBEBİ VE KAPSAMI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, almış oldukları bir günlük iş bırakma kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyerek eylem düzenledi. Bu eylem, kamu sektöründe yaklaşık 4 milyon memuru ve 2 buçuk milyon emekli memuru kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sürmesi nedeniyle gerçekleştirildi. Memur-Sen, iş bırakma eylemi sonrasında sendika üyelerini Ankara’daki Anadolu Meydanı’na çağırdı.

AÇIKLAMALARA DEVAM

Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan en son açıklamaların sadece enflasyon farkı kadar zam verme vaadi içerdiğini ifade etti. Yalçın, “Sunulan rakamları yetersiz bulduk, reddettik. Dedik ki böyle teklif olmaz, bu teklifle pazarlık-mazarlık yapılmaz. Daha sonra taban aylığa bin lira zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. Bin liraya memur cebindeki hangi deliği kapatsın? O paraya market filesinin yarısı bile dolmaz. Biz, refah payı istiyoruz. Geçmiş dönem kayıplarımız var. Taban aylığa sembolik bir dokunuş değil, adam gibi artış istiyoruz. Çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu.” dedi. Ayrıca, çalışanların alım gücünün düştüğünü, yoksulluk sınırının altına demir attığını vurguladı.

Yalçın konuşmasında, Gelir Vergisi’nin yüzde 15’e sabitlenmesini önererek, “Çünkü kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınıyor. Hükümet, bütün bunları sağlayacak adil bir teklifle gelsin. Masada uzlaşı, sahada bayram olsun diyoruz.” şeklinde beyan etti. Kendilerinin sadaka istemediğinin altını çizen Yalçın, emekliye ve memura nefes aldıracak bir rakam beklediklerini belirtti.

Meydanda yaptığı konuşmanın ardından, Ali Yalçın ve Memur-Sen’e bağlı sendika başkanları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlık önünde yaptığı açıklamada Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme için sundukları teklifin üzerinden 26 gün geçtiğini ifade ederek, bu süre içerisinde tekliflerin değerlendirilmesi ve müzakerelerin uzatıldığına dikkat çekti. Konuşmasının ardından Bakanlık binasına giren Yalçın, birçok iş kolunun tekliflerini içeren kitapçıkları yetkililere sundu.