Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

MEMUR-SEN, TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Kamu İşveren Heyeti’nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifini inceledi. Toplantı, Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 yılı için sunduğu yüzde 10+6 ve 2027 yılı için yüzde 4+4 teklifinin ardından gerçekleştirildi. Genel merkezde düzenlenen bu toplantıda, sürecin nasıl işleyeceği ve atılması gereken adımlar hakkında istişareler yapıldı.

EYLEMLER YAPILACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yaptığı açıklamada, “Bizim zam teklifimiz ile Kamu İşvereni’nin sunduğu teklif arasında uçurum var. Bu teklif bize masayı değil, sahayı gösteriyor” dedi. Kamu görevlileri adına en iyi sonucu almak istediklerini belirten Yalçın, yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesinin tahminlerin tutmadığını gösterdiğini vurguladı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, sunulan teklifin yetersiz ve adaletsiz olduğu ifade edilerek, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu tarafından teklifin reddedildiği duyuruldu.

İLERİDEKİ EYLEM TAKVİMİ

Toplantı kapsamında, Kamu İşveren Heyeti’nin yeni bir teklif sunana kadar eylem takvimine uyulacağı vurgulandı. Eylem takvimi çerçevesinde, 13 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde dahil olmak üzere 81 ilde eylem yapılacak. 15 ve 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin vereceği yeni teklife bağlı olarak 81 ilde memur ve memur emeklileri eylem çadırı kuracak. Ayrıca, 18 Ağustos’ta iş bırakma ve Ankara’da yürüyüş gerçekleştirilmesi planlanıyor.