Memur-Sen Eylemi Gerçekleştirdi, Talepler Sıralandı

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME EYLEMİ DÜZENLEDİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti dün ilk teklifini açıklamıştı. Hükümetin 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul edilmedi. Memur-Sen, 81 ilde eş zamanlı olarak eylemler düzenledi. Ankara’daki eyleme Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

MEMURLARIN YÜKSEK ENFLASYON ALTINDA EZİLMESİNE İZİN YOK

Eylemde bir konuşma yapan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerektiğini belirtti. Öylek, “2026 yılının birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam; ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam; ikinci altı ayında yüzde 15 oranında artış teklif ettik. Refah payı istedik, çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik, çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

TALEPLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Akademisyenler, şube müdürleri, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğine değinen Öylek, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz. Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, tüm gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4688 Sayılı Kanun’un revize edilmesini de talep ediyoruz. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek, bu dengeyi kuracak ve eşitliği sağlayacak güce sahiptir.”

Eylem, gerçekleştirilen konuşmaların ardından sona erdi.