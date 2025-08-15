Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bekleneni Karşılamaz Dedi

TOPLUSÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa bin liralık bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif beklentiyi karşılamaz” diye belirtti. Kamu sektörü içerisinde yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon emekliyi kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri, hızla ilerliyor. Bu çerçevede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Kamu İşveren Heyeti, memurlar için 2026 yılına yönelik yüzde 10 artı yüzde 6 zam teklifi sundu. Ayrıca, memurların taban aylığında bin liralık artış önerildi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRME

Görüşmenin sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, gün içerisinde Bakan Işıkhan ile bir görüşme yaptığını hatırlatarak, “İkinci bir teklif için çağırılmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu. Yalçın, kendisi ve diğer sendika başkanlarının Bakanlık tarafından çağırıldığını belirtti. “Taban aylığa sadece bin liralık bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka önemli sonuçlar çıkmalı” ifadesini kullandı. Emeklilerin de bu tekliften etkileneceğini vurgulayan Yalçın, 10 bin lira taban aylıkla başlaması ve bunun üzerinden müzakere sürecine girişilmesi gerektiğini belirtti.

Toplu sözleşme sürecinin azaldığına dikkat çeken Yalçın, “Dört gün içerisinde her şeyi sıkıştırıp hizmet tekliflerini müzakere ettik ama bağlayıcı cümle yok. Şimdi genel talepler masada. Gece gündüz çalışmak gerekiyor ve bunu yetiştirmek lazım” dedi. Akademik zam konusunda da ciddi beklentileri olduğunu ifade eden Yalçın, mühendisler ve teknik personel konusunda da masada beklenti olduğunu dile getirdi.

KAMU-SEN’DEN ELEŞTİRİ

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, “Ben bu önerilen rakamı bir teklif olarak değerlendirmiyorum. Taban aylığa bin liralık bir artış, ne çalışanın ne de emeklilerimizin derdine derman olacak bir artış değil” açıklamasında bulundu. Kahveci, masaya geldiklerinde taleplerinin, gelecek yıllarda çalışanların ve emeklilerin refah seviyesinin artırılması, alım gücünün yükseltilmesi ve kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması yönünde olduğunu vurguladı.