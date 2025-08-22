Memur-Sen, Hakem Kurulu’na Başvurmadı

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMA

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulu’na başvuru yapılmadığını açıkladı. Bu durum, yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon emekli memuru etkileyen 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Kısmi bir anlaşma ile sonuçlanan müzakerelerde, 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlansa da genel düzenlemeye ilişkin sunulan zam teklifinde anlaşmaya varılamadı.

HAKEM KURULU BAŞVURUSU YAPILMAYACAK

Açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de yetkili olan Memur-Sen veya Kamu İşveren Heyeti’nin gün içinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurması gerektiği belirtildi. Memur-Sen, hakem heyetine başvurmayacağını vurgulayarak, “Gelirde adalet, ücrette denge” ilkesi doğrultusunda yürüttükleri faaliyetlerin, kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ifade etti. Kararın ardından imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı alındığı açıklandı.

KAMU İŞVEREN HEYETİ’NDEN BEKLENEN HAREKET

Kanuna göre, yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti’nin de aynı gün içerisinde Hakem Kurulu’na başvurma hakkı bulunuyor. Eğer Kamu İşveren Heyeti de başvuru yapmazsa, konu TBMM bütçe görüşmelerine taşınacak. Burada alınacak karar ise yürürlüğe girecek. Bu süreç, memurların ve emeklilerin ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.