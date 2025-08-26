Haberler

Memur-Sen Hakem Kurulu’ndan Ayrıldı

MEMUR-SEN’İN HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLMESİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yalçın, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşme’de toplantı tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım, Hakem Kurulu’nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” diyerek, Hakem Kurulu’ndan çekilme kararlarını açıkladı.

ÇEKİLME NEDENLERİ

Açıklamalarında, yapılan toplantılarda kaydedilen kazanımların yeterli olmadığını vurguladı. Yalçın, bu durumun sorunları köklü anlamda çözmediğini ifade etti. Hakem Kurulu’ndan çekilme kararı, Memur-Sen’in taleplerine daha iyi yanıt arayışının bir parçası olarak görülüyor.

TALİPLERİN ÖNEMİ

Yalçın, Memur-Sen’in temel taleplerine ve hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Bu çekilme, sendikanın içerisinde bulunduğu durumun ve hak arayışlarının daha da görünür hale gelmesine sebep oluyor.

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

