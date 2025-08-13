Memur-Sen Hakkari Üyeleri Açıklama Yaptı

MEMUR-SEN ÜYELERİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Memur-Sen Hakkari Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Sendika binası önünde toplanan üyeler, ellerindeki pankart ve dövizlerle destek verdikleri açıklamada bulunuyor. Memur-Sen Şube Başkanı Nihat Gür, bu konuda yaptığı konuşmada, zam teklifini yetersiz bulduklarını ifade ediyor.

ZAM TEKLİFİNDE HAKSIZLIK VAR

Teklife dair eleştirilerini sürdüren Gür, “Gelirde adalet yok, emekli ve emekçiyi gözeten bir bakış yok” diyerek, yaklaşımı eleştiriyor. Bunun yanı sıra, kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda düşük enflasyon hedefleri kadar zam teklif edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Memur-Sen’in 2026 yılı için talepleri arasında, ilk altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylık artışı ve yüzde 25 oransal zam bulunuyor. İkinci altı ayda ise yüzde 20 zam talep ediliyor. 2027 yılı içinse, ilk altı ayda 7 bin 500 lira taban aylık artışı ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam istediklerini vurguluyor. Gür, “Türkiye büyürken memurun alım gücünün de artması gerekiyor” diye ekliyor.