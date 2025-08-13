Memur-Sen Hakkında Açıklama Yaptı

MEMUR-SEN ÜYELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Demokrasi Meydanı’nda döviz ve pankartlar ile bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Murat Mengen, adil ve acil bir teklif beklediklerini ifade etti. Mengen, kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam önerdiğini hatırlatarak, “Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirttik. İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığı zammı yok, gelirde adaleti sağlayacak oran ile emekli ve emekçiyi gözeten bir bakış açısı da mevcut değil.” dedi.

KİRA ARTIŞ ORANLARI VE ENFLASYON HEDEFLERİ

Mengen, kamu işvereninin memurların yaşadığı zorlukları göz ardı ettiğini öne sürdü. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar bir zam teklif edilmesini kabul edilemez bulduğunu vurguladı. “Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istedik.” diyen Mengen, toplu sözleşme masasının adaleti sağlayacak güce sahip olduğunu ifade etti.

ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Toplu sözleşme masasının önünde bir haftadan az bir süre kaldığını belirten Mengen, işveren heyetinin zaman kaybetmeden, çalışma barışını sağlayacak ve müzakereye uygun adil bir teklif sunması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde eylem çadırları kurulacağını, iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi gibi eylemlerle tepkilerini sürdüreceklerini dile getirdi.